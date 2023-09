Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Andernach Pressemeldung für das Wochenende 22.-24-09.23

Andernach (ots)

Mülheim-Kärlich

In der Nacht vom 21. auf den 22.09. kam es im Bereich Urmitz-Bahnhof zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeug. Hier schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Baggers ein. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 2000 Euro. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Plaidt

In den Morgenstunden des 22.09. wurde hiesiger Dienststelle durch den besorgten Vater sein 13-Jährigen Sohn als vermisst gemeldet. Diesen habe er zuletzt am Vorabend gesehen. Der PKW fehle ebenfalls. Im Zuge der Fahndung nach dem Vermissten wurde bekannt, dass der Junge als Fahrer des PKW im Stadtgebiet Andernach gesichtet wurde. Im Rahmen einer intensiven Fahndung konnte der PKW mit dem 13-Jährigen am Steuer in Andernach angetroffen werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Andernach

Am 23.09. wurde durch einen Bürger ein beschädigtes Schild in der Salentinstraße gemeldet. Hier haben unbekannte Täter ein Schild verbogen und Teile davon entwendet. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am Abend des 23.09. kam es in der Breitestraße zunächst zu einer Beleidigung. In dessen Verlauf kam die Person einem vor Ort ausgesprochenen Platzverweis durch die Eigentümer nicht nach. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis durch die Beamten erteilt. Da er diesem nicht nachkam, musste er vom Gelände begleitet werden. Im Rahmen dessen kam es zu einer Widerstandshandlung. Der Beschuldigte wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Andernach

Michelsmarkt Zwischenbilanz Wochenende Bislang ist ein friedlicher Verlauf des Volksfestes zu verzeichnen. Vereinzelt kam es in den Nachtstunden um den Michelsmarkt herum zu einzelnen Körperverletzungsdelikten. Darüber hinaus konnten bei Personenkontrollen geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell