POL-HR: Schwalmstadt - Nele K. aus Schwalmstadt konnte wohlbehalten angetroffen werden

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2024: Schwalmstadt Brand in Gebäude der Hephata Diakonie Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 20:46 Uhr Am Samstagabend waren Feuerwehr, Rettungsdienste sowie die Polizei im Einsatz, da in einem Gebäude der Hephata Diakonie in der Straße "Auf der Leith" in Schwalmstadt-Treysa ein Feuer gemeldet wurde. Auf einem Baustellenbereich des betroffenen ...

