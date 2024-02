Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - 14-jährige Nele K. wird vermisst

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.02.2024:

Schwalmstadt

Nele K. aus Schwalmstadt wird vermisst

Zeit: Sonntag, 18.02.2024, 16:00 Uhr

Die 14-jährige Vermisste wurde am Sonntag (18.02.2024) gegen 16:00 Uhr letztmalig an der elterlichen Wohnanschrift in Schwalmstadt-Ziegenhain gesehen und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Am Tag des Verschwindens war sie mit dem Zug nach Kassel unterwegs, kam aber an der dort vereinbarten Anschrift nicht an.

In der Vergangenheit kam es bereits zu Vermisstenfällen.

Nele K. wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, schlanke Figur, braune Augen, lange, dunkelbraune Haare mit Mittelscheitel.

Zur aktuellen Bekleidung kann angegeben werden: schwarzer langer Trenchcoat, schwarzes T-Shirt, schw. Nike Air Force. Außerdem führt sie einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefonnummer 06691/943-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

