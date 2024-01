Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte Täter setzten Hecke in Brand

Gera (ots)

Am 06.01.2024 kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Heckenbrand im Louis-Metz-Weg 19 in Gera. Hierbei haben unbekannte Täter auf unbeakannte Weise eine Hecke in Brand gesetzt. Durch die Hitzeabstrahlung wurde zudem ein Rassenmäherunterstand und der Außenspiegel eines PKW , welche sich in der Nähe der brennenden Hecke befanden, beschädigt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Louis-Metz-Weg aufgehalten hat und Hinweise zum Sachverhalt geben kann, kann sich bei der Polizei in Gera unter der Telefonnumer 0365-8290 melden.

(S.B.)

