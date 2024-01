Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW kollidiert mit einem 7-jährigen Jungen

Gera (ots)

Am 06.01.2024 befuhr gegen 18:20 Uhr ein 56 - jähriger mit seinem PKW die Hauptstraße in Pölzig aus Richtung Heuckewalde kommend. Kurz vor der Einmündung "Am Teich" in der Ortslage Pölzig überquerte ein 7 Jahre alter Junge die Straße. Der PKW hatte keine Chance mehr abzubremsen und kollidierte mit dem Jungen. Der Junge wurde durch die Kollision schwer verletzt und anschließend in das Krankenhaus nach Gera verbracht.

(S.B.)

