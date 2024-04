POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Hemer (ots) - Am Samstag zwischen 5 und 5.20 Uhr und am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde in Arztpraxen Am Nöllenhof und an der Stephanstraße eingebrochen. Am Nöllenhof kletterten Unbekannte auf einen Balkon, schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räume. Auch an der Stephanstraße wurden Fenster bearbeitet, um in die Räume zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr