POL-DA: Rüsselsheim: Vor Polizeikontrolle geflüchtet/Zeugen gesucht

Hirschhorn (ots) - In der Nacht zum Dienstag (23.01.), ereigneten sich zwei Einbrüche in Firmengebäude. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in eine Werkstatt sowie den Lagerraum eines Betriebes in der Neckarsteinacher Straße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Messingteile für Wasserzähler. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf über 1000 Euro. Zudem versuchten ...

