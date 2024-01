Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Zwei Einbrüche in der Nacht

Hirschhorn (ots)

In der Nacht zum Dienstag (23.01.), ereigneten sich zwei Einbrüche in Firmengebäude. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in eine Werkstatt sowie den Lagerraum eines Betriebes in der Neckarsteinacher Straße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Messingteile für Wasserzähler. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf über 1000 Euro. Zudem versuchten Kriminelle in eine Firma in der Bahnhofstraße einzudringen, scheiterten aber mit ihrem Vorhaben und flüchteten ohne Beute.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an den Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/93050.

