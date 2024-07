Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Beim Abbremsen gestürzt

Landau (ots)

Am 03.07.2024 befuhr gegen 15:30 Uhr ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer die Rheinstraße in Landau. Vor dem 16-Jährigen scherte ein 79-jähriger Jaguar-Fahrer sehr knapp ein. Der 16-Jährige musste bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei stürzte er und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 16-Jährige machte noch auf sich aufmerksam, in dem er nach dem Unfall an die Scheibe des Jaguars klopfte. Der 79-Jährige fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Sachschadenshöhe am Kleinkraftrad beträgt circa 700 Euro. Der 79-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell