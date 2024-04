Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rucksack aus Pkw gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 43jhriger Bückeburger stellte gestern gegen 18.00 Uhr vor dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Windmühlenstraße in Bückeburg seinen grauen Pkw Ford unverschlossen auf dem dortigen Kundeparkplatz ab. Da das Türschloss an dem Pkw kaputt war, konnte der Bückeburger das Auto nicht abschließen.

Als der 43jährige zwanzig Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der im Auto zurückgelassene schwarze Rucksack mit Laptop und Kopfhörern verschwunden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 660 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell