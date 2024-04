Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meerbeck/Barsinghausen- Mehrere Diebstähle von Pedelecs - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(Oth) In den letzten Tagen kam es in Meerbeck zu mehreren Diebstählen von Pedelecs.

Am frühen Dienstagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter, zwischen 00:00 Uhr und 08:30 Uhr im Eschenweg ein Kalkhoff Pedelec, welches auf einem Fahrradträger befestigt war. Zusätzlich befand sich ein weiteres Pedelec der Marke Kalkhoff in einer Garage. Die grauen Fahrräder hatten einen Wert von etwa 7.500 Euro.

In der Straße "Am Schmiedebruch" wurde ebenfalls aus einer Garage im Zeitraum vom 01.04.2024, 11:00 Uhr bis zum 02.04.2024 um 07:30 Uhr ein Kinderrennrad des Herstellers Rose entwendet. Als der 52-jährige Eigentümer den Diebstahl bei der Polizei anzeigte, war das Fahrrad bereits wieder aufgefunden. Es wurde von einem 64-Jährigen in seinem Garten in Barsinghausen gefunden. Wer das Fahrrad dort abgelegte ist aktuell noch nicht bekannt.

Am heutigen Morgen wurde gegen 02:00 Uhr ein weiteres Pedelec in der Straße "Im Strahn" entwendet. Das Reaction Hybrid Pro 500 Allroad Pedelec des Herstellers Cube befand sich zum Tatzeitraum ebenfalls in einer Garage. Das graue Pedelec hatte einen Wert von etwa 2.500 Euro.

Ein 40-jähriger Niedernwöhrner konnte auf seiner privaten Überwachungskamera feststellen, dass eine unbekannte Person am 03.04.2024, gegen 01:30 Uhr seinen Garten betrat. Die Person betrat eine Gartenhütte, entwendete allerdings keine Gegenstände.

Die Polizei Niedernwöhren hat mehrere Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05721/98071-0 zu melden.

