POL-NI: Einbruch in Friseurgeschäft

Nienburg (ots) - (Oth) Am Dienstag, den 02.04.2024, wurde zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr ein E-Scooter entwendet. Der graue E-Scooter F20D des Herstellers Segway war an einem Fahrradständer an der Rathauspassage 2 in Stadthagen angeschlossen. Der E-Scooter eines 16-jährigen Stadthägers hatte einen Wert von etwa 400 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/9822-0 zu ...

