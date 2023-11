POL Schwaben Nord: Einbruch in Supermarkt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (02.11.2023) kam es in der Reichenberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen Radfahrer und einer 59-jährigen Autofahrerin. Hierbei wurde niemand verletzt. Gegen 18.00 Uhr war der 39-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Reichenberger Straße in nördliche Richtung unterwegs. Die 59-jährige Autofahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt aus dem Parkplatz ...

mehr