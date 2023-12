POL-PPRP: Einbruch in Pension

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (10.12.2023) gegen 17 Uhr versuchten Unbekannte einen Container in der Mundenheimer Straße aufzubrechen. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst. Ein Schaden entstand durch den Einbruchsversuch nicht. In der Nacht auf Montag (10.12.2023, 23:30 Uhr - 11.12.2023, 1:45 Uhr) brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Messer gestohlen. Der Schaden wird auf rund ...

