POL-PPRP: Einbrüche

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag (10.12.2023) geriet eine 52-Jährige mit Ihrer 26-jährigen Tochter in einer Wohnung in Mundenheim in Streit. Im Verlauf des eskalierenden Streites griff die Mutter die Tochter mit einem Küchenmesser an und stach ihr in den Rücken. Die Tochter wurde leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 52-Jährige wird nun wegen Gefährlicher ...

