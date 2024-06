Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in der S-12 Fahrtrichtung Köln

Köln (ots)

In den Abendstunden des 13. Mai 2024 haben in der S-12 zwei unbekannte Tatverdächtige auf ein bisher namenloses Opfer eingeschlagen und getreten. Eine Zeugin meldete die Tat, nun sucht die Bundespolizei weitere Zeugen des Angriffs.

Die Tat ereignete sich in der S-12 Richtung Köln gegen 21:55 Uhr. Der unbekannte Geschädigte bestieg die Bahn am Bahnhof Porz/Wahn und hatte ein Fahrrad dabei. Die beiden Tatverdächtigen stiegen am Haltepunkt Steinstraße dazu und haben gemeinschaftlich auf ihr Opfer eingeschlagen und getreten. Am Bahnhof Trimbornstraße verließen alle Drei den Zug. Eine ebenfalls unbekannte Zeugin meldete den Vorfall über die Betätigung der Notruftaste in der S-12.

Die Bundespolizei bittet nun die Zeugin, aber auch weitere Beobachter der Tat, sich unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter 0800 / 6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell