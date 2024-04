Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stein von Brücke geworfen

Zeugensuche

Heinsberg-Kirchhoven/Waldfeucht-Haaren (ots)

Am vergangenen Donnerstag (4. April) war ein 33 Jahre alter Mann gegen 15.15 Uhr mit einem Firmenfahrzeug auf der K 5 aus Fahrtrichtung Kirchhoven kommend in Fahrtrichtung Haaren unterwegs. Auf einer Brücke befanden sich zu diesem Zeitpunkt Kinder oder Jugendliche, die einen Stein von der Brücke warfen. Dabei wurde das Dach des Waldfeuchters getroffen und beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Steinewerfer geben können. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

