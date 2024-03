Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schaden verursacht und grinsend weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Merkurstraße 10, kam es am Mittwochnachmittag, 13. März, zu einer Unfallflucht. Eine 42-Jährige parkte gegen 15:40 Uhr ihr Auto vor dem Geschäft. Ihre elfjährige Tochter blieb während des Einkaufs im Wagen sitzen. Sie beobachtete, wie eine andere Verkehrsteilnehmerin neben ihr parkte. Beim Einsteigen stieß diese mit ihrer Fahrertür an die Beifahrertür des Autos ihrer Mutter. An dem Wagen entstand ein Sachschaden. Die Frau habe nur gegrinst und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Mädchen allerdings, merkte sich das Nummernschild der Verursacherin und teilte dieses der Polizei mit. Auf die verantwortliche Frau kommt jetzt eine Strafanzeige zu. |cla

