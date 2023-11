Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto landet im Gebüsch

Erfurt (ots)

Der vermeintliche Diebstahl eines Autos führte gestern Nachmittag zum Einsatz der Erfurter Polizei. Eine 51-jährige Frau hatte den Notruf gewählt, da ihr Auto in der Innenstadt verschwunden war. Kurz darauf entdeckte sie es aber in einem Gebüsch wieder. Polizeibeamte stellten vor Ort keine Anhaltspunkte für eine Straftat fest. Vielmehr hatte die Frau vergessen bei ihrem Kia die Handbremse anzuziehen. So hatte sich das Auto schließlich selbstständig gemacht und war in ein Gebüsch gerollt. Zur Freude der Halterin entstand an dem Fahrzeug kein Schaden. (JN)

