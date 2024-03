Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennender Müllcontainer

Kaiserslautern (ots)

In der Slevogtstraße in Höhe der Hausnummer 1-3 wurde am Mittwochabend, 13. März, gegen 18:45 Uhr, ein brennender Müllcontainer gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr das Feuer schon gelöscht. Der Container ist durch den Brand komplett zerstört worden. Täterhinweise liegen der Polizei aktuell nicht vor. Deshalb: Wer hat zur genannten Tatzeit etwas beobachtet oder in naher Umgebung Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell