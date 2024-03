Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl im großen Stil

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen erreichte das Altstadtrevier ein Anruf aus einem Supermarkt in der Mannheimer Straße. Ein Mitarbeiter teilte mit, dass soeben Ladendiebe den Markt verlassen hatten und mit einem dunklen Pkw mit ausländischem Kennzeichen geflohen seien. Eine ausgerückte Polizeistreife machte einen Wagen, auf den die Beschreibung passte, in der Ludwigshafener Straße ausfindig und kontrollierte die beiden Insassen. Im Innenraum des Mercedes fiel den Beamten eine große Menge an Süßigkeiten und weiteren Knabbereien im Wert von mehreren hundert Euro auf. Einen Nachweis über die Zahlung der Ware konnten die Männer nicht vorlegen. Die Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerblichen Ladendiebstahls gegen die 33 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen ein. Die weiteren Ermittlungen laufen. |kfa

