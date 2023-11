Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Drei kleinere Brände in der Innenstadt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 31.10.2023, in dem Zeitraum zwischen 20.45 Uhr bis 21.00 Uhr brannten drei Müllgefäße in Lörrach. Gegen 20.45 Uhr ging die erste Mitteilung ein, dass im Rosenfelspark ein Mülleimer brennen würde. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Gegen 21.00 Uhr gingen zwei weitere Mitteilungen ein, dass in der Küpferstraße eine Restmülltonne und im Riesgäßchen eine Papiertonne brennen würden. Die Restmülltonne in der Küpferstraße, in welcher sich unter anderem Kartonage befand, wurde ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht. Ebenso die Papiertonne im Riesgäßchen. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Es liegt die Vermutung nahe, dass Unbekannte den Inhalt der Müllgefäße in Brand gesetzt haben.

