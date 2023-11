Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kollision von zwei Radfahrern - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 31.10.2023, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec den Rad-/Fußweg im Zehn-Juchert-Weg in Richtung Schweiz und geriet wohl in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite, wo er mit einer entgegenkommenden 42-jährigen Fahrradfahrerin kollidierte. Der 49-Jährige sei dabei über seinen Lenker geflogen und mit seinem Kopf auf dem Rad-Fußweg gelandet. Der 49-Jährige trug einen Fahrradhelm und sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 42-Jährige sei auch nur leicht verletzt worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell