Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug während Einkauf beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Als eine Kundin des Lidl Marktes in der Augustastraße am Dienstagvormittag zurück an ihr geparktes Fahrzeug kam, musste sie frische Beschädigungen an ihrem Wagen feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher beim Ausparken den Toyota Verso streifte und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zurück blieben Schäden auf der Fahrerseite des Toyota; die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9:30 Uhr und 10:45 Uhr. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ma

