Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Maarstraße, Speicher

Speicher (ots)

Am 09.02.2024 im Zeitraum zwischen 8:45 Uhr bis 15:30 Uhr parkte ein weißer VW Touran auf dem Parkplatz in der Maarstraße in Speicher auf Höhe des in der Nähe befindlichen Marktplatzes. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte im genannten Zeitraum den parkenden PKW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken entstanden die aufgefundenen Beschädigungen auf der Beifahrerseite des parkenden VW Touran.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell