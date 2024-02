POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach vorausgegangenem Überholmanöver

Gerolstein (ots) - Am 09.02.2024 gegen 18:40 Uhr begaben sich zwei jüngere männliche Personen in den NORMA-Supermarkt in Gerolstein. Die beiden unbekannten Personen wurden dabei beobachtet, wie sie eine Tafel Schokolade und ein Getränk in ihrer Kleidung verbargen und anschließend den Markt verließen, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Die Tat wurde auch mittels Videokamera aufgezeichnet. Gegen die beiden noch unbekannten Personen wurde ein Ermittlungsverfahren ...

