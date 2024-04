POL-HS: Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Gegen 04.40 Uhr setzten unbekannte Täter am Sonntagmorgen (7. April) einen Van in Brand, der auf einem Wiesengrundstück an der Rochusstraße abgestellt war. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tatklärung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

