Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Graffiti gesprüht - Tatverdächtige gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.8.2023 sprühten Unbekannte zwischen 20.55 Uhr und 21.05 Uhr mehrere Schriftzüge auf dem Spielplatz an der Dr.-Hans-Kluck-Straße in Warendorf. Eine aufmerksame Bürgerin hatte zunächst zwei Personen mit Spraydosen in der Hand beobachtet und später die Schmierereien. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich, da die Graffitis frisch waren. Gesucht werden ein Jugendlicher, der zwischen 16 und 18 Jahre alt ist und ein blaues Oberteil trug sowie ein etwa 20-Jähriger mit dunklen Haaren und Bart, der ein beiges Oberteil trug. Wer kennt die Tatverdächtigen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell