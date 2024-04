POL-HS: Wohnungseinbruch

Heinsberg-Karken (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (7. April) brachen unbekannte Täter zwischen 00.30 Uhr und 07.30 Uhr in der Straße Werlofeld in eine Garage ein und stahlen mehrere Fahrzeugreifen, diverses Werkzeug sowie einen Pferdesattel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr