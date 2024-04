Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior wird Opfer von Trickdiebstahl

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Ein älterer Mann wurde am Samstagvormittag (6. April) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Senior war gegen 11.35 Uhr zu Fuß im Kreuzungsbereich Aachener Straße / Kirchstraße unterwegs, als ihm zwei unbekannte Frauen hinterherliefen. Die Frauen forderten den Mann auf, eine Unterschrift auf einem Klemmbrett zu leisten. Als der 83-Jährige sich weigerte, wurde er von einer der Frauen von vorne umarmt. Die andere Tatverdächtige trat zeitgleich von hinten an den Mann heran und hielt ihm das Klemmbrett, vermutlich zur Ablenkung, vor das Gesicht. Als der Senior daraufhin um Hilfe rief, ließen die Frauen von ihm ab und flüchteten in Richtung Markt. Erst später merkte der Mann, dass seine Goldkette, die er zuvor um den Hals trug, fehlte. Die Frau, die das Klemmbrett mit sich führte, war zirka 170 Zentimeter groß, Anfang 20 und Südländerin. Sie hatte schwarze Haare und war sommerlich gekleidet. Ihre Komplizin war erheblich kleiner, etwa 150 Zentimeter groß, schwarzhaarig und ebenfalls Südländerin. Sie trug ein buntes Kleid, eine helle Jacke und war auch Anfang 20. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebenen Frauen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell