BPOL NRW: Zwei Haftbefehle innerhalb weniger Minuten - Bundespolizei verhaftet georgischen Fußballfan

Dortmund (ots)

Bundespolizisten nahmen am heutigen Morgen (18. Juni) zwei Männer am Flughafen Dortmund fest. Einer von ihnen beabsichtigte wegen der Fußball-Europameisterschaft in das Bundesgebiet einzureisen.

Gegen 9:10 Uhr erschien ein 36-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Kutaisi/ Georgien. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft München nach diesem suchen ließ. Das Amtsgericht Ebersberg verurteilte den georgischen Staatsbürger bereits im Juli 2021 rechtskräftig, wegen der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet, zu einer Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je 40 Euro. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest und führten ihn der Dienststelle im Flughafen zu. Vor Ort gab der Georgier gegenüber den Beamten an, dass er aufgrund der Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland gereist sei. Hierzu legte er den Beamten zusätzlich drei Tickets vor welche, für die Vorrundenspiele der georgischen Mannschaft ausgestellt waren. Da der Verurteilte die geforderte Summe in Höhe von 2.800 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nun begleichen konnte, durfte er seine Reise anschließend fortsetzen.

Nur wenige Minuten später, gegen 9:15 Uhr wurde ein georgischer Staatsbürger an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Kutaisi/ Georgien vorstellig. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Tübingen Haftbefehl gegen den 46-Jährigen erlassen hatte. Das Amtsgericht Calw verurteilte ihn im März 2024 rechtskräftig, wegen Urkundenfälschung, zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen á 10 Euro. Da er der Georgier die Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht entrichten konnte, nahmen ihn die Bundespolizisten fest und führten ihn einer Justizvollzugsanstalt zu.

