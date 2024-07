Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Feuerlöscher löst im Fahrzeug aus

Einsatz- und Rettungskräfte rückten am Freitag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz in Göppingen-Heiningen aus.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr war der Fahrer eines VW in der Wielandstraße unterwegs. Kurz vor Ortseingang Holzheim befand sich der SUV auf dem Weg zum Entsorgungszentrum, als ein rund 12 kg schwerer Feuerlöscher in dem Auto ausgelöst hatte. Der Pulverfeuerlöscher lag im Kofferraum des Fahrzeuges. Da sich wohl der Sicherungssplint während der Fahrt gelöst hatte, kam es zu einem ungewollten und letzten Einsatz des kleinen Feuerlöschgerätes. Mitten auf der Kreuzung verteilte sich das Pulver im gesamten Innenraum des VW. Das Pulver atmeten neben dem Fahrer noch zwei weitere Insassen ein. Die kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Wie hoch der Schaden im Innenraum des VW ist, muss die Polizei noch ermitteln. Die Polizeistreife brachte den Feuerlöscher direkt zur Sammelstelle, wo er endgültig ausgemustert wurde.

++++(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell