POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Radfahrer (25.05.2024)

Konstanz (ots) - In den späten Abend- und Nachtstunden von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in zwei Gaststätten in der Salmannsweilergasse und der Hofhalde eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 08.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu der Gaststätte "Good Rice" in der ...

mehr