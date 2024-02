POL-HS: Diebstahl eines Motorrades

Heinsberg (ots) - Am 14. Februar (Mittwoch) wurde einer 32-jährigen Heinsbergerin zwischen 17.45 Uhr und 17.50 Uhr, der E-Scooter entwendet, den sie vor einem Geschäft an der Apfelstraße abgestellt hatte. Eine ihr unbekannte Frau sprach sie an und teilte ihr mit, dass sie beobachtet habe, wie eine männliche Person mit dem Scooter davongefahren sei. Daraufhin erstattete die Heinsbergerin eine Strafanzeige. Zur Klärung ...

