Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell

Hürbel - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen stießen am Freitag bei Hürbel zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 10.35 Uhr war ein 61-Jähriger mit einem Sprinter auf der L265 von Schönebürg in Richtung Hürbel unterwegs. An einer Einmündung wollte er nach links in die Schönebürger Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl einen 67-Jährigen. Der kam ihm mit einem Opel Zafira entgegen und hatte Vorrang. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte waren im Einsatz und flogen ihn mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Auch der Unfallverursacher sowie der Beifahrer des Opels erlitten schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Abschlepper bargen die beiden stark beschädigten Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L265 komplett gesperrt werden. Auch die Feuerwehr und Straßenmeisterei waren im Einsatz und leiteten den Verkehr um. Gegen 13.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

++++1312070 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell