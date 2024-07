Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Autobatterie und Kanister illegal entsorgt

Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat in Ebersbach a.d. Fils hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

Ulm (ots)

Eine alte Autobatterie und zwei Kanister mit gefährlichen Flüssigkeiten legte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in der Albstraße unter der Brücke in der Nähe der Fils ab. Zeugen entdeckten die umweltgefährdenden Gegenstände am Donnerstag gegen 16 Uhr. Am Montag, gegen 15 Uhr, hatten die 12 Volt Varta Batterie und die zwei noch teilweise gefüllten 35 Liter Gebinde mit der Aufschrift SAREL Chemietechnik Trennmittel Z noch nicht da gelegen. Aus den Kanistern, deren Inhalt als Trennmittel für das Kleben von Bitumen auf metallischen Oberflächen eingesetzt wird, waren bereits Flüssigkeiten ausgelaufen und hatten sich im Kies verteilt. Der städtische Bauhof muss nun für die Entsorgungskosten aufkommen.

Bisherige Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Ebersbach und den Umweltermittlern von Gewerbe und Umwelt in Geislingen verliefen ohne Erfolg, weshalb sie jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der Gegenstände beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07331/9327-0 melden.

+++++1306167(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell