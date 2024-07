Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Wegen einer Drogenfahrt am Donnerstag in Biberach muss sich nun ein 20-Jähriger verantworten.

Ulm (ots)

Der 20-Jährige war kurz nach 17 Uhr in der Saudengasse. Hier bemerkten Polizisten, dass der Beifahrer des Opel nicht angeschnallt war. Sie hielten das Fahrzeug an und kontrollierten beide Insassen. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung stand. Der 20-Jährige hatte lichtstarre Pupillen sowie Lidflattern. Ein Drogenschnelltest war nicht möglich. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen der Autofahrer genommen hat. Die Polizeistreife untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 24-Jährigen. Sein Beifahrer erhielt wegen dem nicht angelegten Sicherheitsgurt eine schriftliche Verwarnung.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Im Straßenverkehr haben diese ebenfalls nichts verloren. Sie senken die Hemmschwelle und wirken sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. So gefährden berauschte Fahrer sich selbst und andere.

