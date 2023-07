POL-RZ: Brand eines Rohbaus

Ratzeburg (ots) - 18. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.07.2023 - Mölln Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am 17. Juli 2023 kam es im Lütauer See in Mölln zu einem tödlichen Badeunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 42-jähriger Mann aus Mölln mit Freunden an der Badestelle am Lütauer See. Gegen 18:40 Uhr sprang der Nicht-Schwimmer vom Steg in das Wasser und wollte zu einem Schlauchboot ...

