POL-RZ: Verkehrsunfall beim Überholen

Ratzeburg (ots) - 17. Juli 2023 | Polizeidirektion Ratzeburg Am Sonntagnachmittag (16. Juli 2023) beendeten Beamte des Polizeirevieres Ratzeburg auf der B 208 die Fahrt eines jungen Mannes mit einem Linienbus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten Zeugen einen Linienbus, der auf der B208 von Berkenthin kommend in Richtung Ratzeburg in Schlangenlinien geführt wurde. Die Beamten konnten den Bus gegen 13:30 Uhr an der Bushaltestelle Harmsdorf kontrollieren. Am Steuer saß ...

mehr