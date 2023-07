Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Linienbus entwendet

Ratzeburg (ots)

17. Juli 2023 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am Sonntagnachmittag (16. Juli 2023) beendeten Beamte des Polizeirevieres Ratzeburg auf der B 208 die Fahrt eines jungen Mannes mit einem Linienbus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten Zeugen einen Linienbus, der auf der B208 von Berkenthin kommend in Richtung Ratzeburg in Schlangenlinien geführt wurde. Die Beamten konnten den Bus gegen 13:30 Uhr an der Bushaltestelle Harmsdorf kontrollieren. Am Steuer saß ein 19-jähriger Mann aus Hamburg, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gab an, dass er den Bus am Samstagabend an der Grundschule in Bargteheide mit offenstehender Tür gesehen habe. Im Bus habe er dann nach seinen Angaben den Zündschlüssel in einem Versteck gefunden. Danach sei er mit dem Fahrzeug in Richtung Hamburg gefahren. Am frühen Sonntagmorgen habe er den Linienbus am Sportplatz in Ammersbek abgestellt. Gegen 11 Uhr sei er dann wieder mit dem Bus losgefahren, um ihn nach Ratzeburg zu fahren. Bei dem 19- Jährigen wurden Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Am Fahrzeug wurden erhebliche Unfallspuren festgestellt. Der Bus wurde durch einen örtlichen Busfahrer nach Ratzeburg gefahren.

Der 19-jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Diebstahl, Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges verantworten müssen.

