Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Ratzeburg (ots)

17. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.07.2023 - BAB 20/ Groß Sarau

Gestern Nachmittag (16. Juli 2023) kam es auf der Bundesautobahn 20 kurz hinter der Anschlussstelle Groß Sarau in Fahrtrichtung Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 62- jährige Frau aus Bayern mit einem Suzuki die A 20 in Fahrtrichtung Bad Segeberg. Gegen 17:30 Uhr kam die Fahrerin kurz hinter der Anschlussstelle Groß Sarau aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr sie über eine aufsteigende Leitplanke, durch einen Wildschutzzaun und gegen ein Brückengeländer. Das Fahrzeug stürzte ungefähr 5 Meter in die Tiefe in einen Bach und blieb unterhalb einer Brücke auf der Fahrerseite liegen. Die 62-jährige Fahrerin wurde durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit und schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran durch einen Abschleppdienst geborgen. Zur Schadenshöhe kann noch keine Angabe gemacht werden.

Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis 20:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell