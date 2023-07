Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.07.2023 - Schwarzenbek

Am Mittwoch (12. Juli 2023) kam es in der Möllner Straße in Schwarzenbek zu einem versuchten schweren Raub.

Am Mittwoch gingen gegen 16:30Uhr drei 9- und 10-jährige Kinder den Verbindungsweg zwischen der Möllner Straße und der Buschkoppel entlang. Ihnen kamen drei Jugendliche auf Fahrrädern entgegen, die bei den Kindern anhielten. Einer der jungen Männer zog ein Taschenmesser und forderte die Herausgabe von Handy und Geldbörse. Die Kinder flüchteten zurück in Richtung Möllner Straße. Es ist niemand verletzt worden und kein Sachschaden entstanden. Der Tatverdächtige mit dem Taschenmesser wurde als 16-18 Jahre alt, korpulent und mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Der zweite war ebenfalls 16-18 Jahre alt und hatte kurze blonde Haare. Der dritte Jugendliche war 15-17 Jahre alt, hatte kurze rote Haare und Sommersprossen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchtem schweren Raubes und sucht Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet und kennt die beschriebenen Jugendlichen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell