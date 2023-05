POL-PDMT: Diez - Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Alpenrod (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alpenrod, Hauptstraße. Bislang unbekannte/r Täter versuchten eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Rückfragen bitte an: PI Hachenburg 02662-95580 ...

mehr