Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diensthund führt nach Verkehrsunfallflucht zu alkoholisiertem Fahrzeughalter

Ratzeburg (ots)

17. Juli 2023 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.07.2023 - Schwarzenbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Samstag (15. Juli 2023) kam es in der Grabauer Straße in Schwarzenbek zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr mutmaßlich ein 28-jähriger Schwarzenbeker gegen 01:45 Uhr mit einem BMW die Grabauer Straße in Schwarzenbek. Kurz vor der Kreuzung Röntgenstraße kommt das Fahrzeug von der Straße ab und fuhr in einen Zaun. Vor dem Eintreffen der Beamten entfernte sich der Fahrer zu Fuß vom Unfallort. Die eingesetzten Beamten konnten den 28-jährigen Halter alkoholisiert an der Wohnanschrift antreffen. Dieser gab an, seinen Fahrzeugschlüssel verloren und das Fahrzeug nicht geführt zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,35 Promille. Ein Diensthund konnte die Fährte des Flüchtenden am Fahrzeug an der Unfallstelle aufnehmen und führte die Beamten zur Wohnanschrift des Halters. Durch die Staatsanwaltschaft Lübeck wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Trunkenheit sowie der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwarzenbek unter der Telefonnummer: 04151/ 8894-0 entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

