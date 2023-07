Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Badeunfall

Ratzeburg (ots)

18. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.07.2023 - Mölln

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 17. Juli 2023 kam es im Lütauer See in Mölln zu einem tödlichen Badeunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 42-jähriger Mann aus Mölln mit Freunden an der Badestelle am Lütauer See. Gegen 18:40 Uhr sprang der Nicht-Schwimmer vom Steg in das Wasser und wollte zu einem Schlauchboot schwimmen, welches wenige Meter weggetrieben war. Er tauchte jedoch nicht wieder auf. Die Feuerwehr Mölln und Ratzeburg sowie die DLRG Einheiten Mölln, Ratzeburg, Büchen und Oberelbe suchten mit Booten, Tauchern und Unterwasserdrohnen nach dem verschwundenen Mann. Gegen 19:30 Uhr konnte der 42-jährige Mann im Wasser gefunden werden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte blieben leider erfolglos.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

