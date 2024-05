POL-HI: Diebstähle zweier hochwertiger E-Bikes - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Hildesheim (mst) - Am Samstagmittag kam es in der Steingrube in Hildesheim zu einer Schlägerei mit zwei Verletzten. Eigentlich soll die Boulebahn im Osten des Parks Steingrube in Hildesheim zum Verweilen und Boulespielen einladen. Am Samstagmittag des 04.05.2024 gegen 11:35 Uhr rückten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hildesheim hierhin aus, um ...

mehr