Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte versuchten am 04.05.24, in der Zeit zwischen 16.30 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße einzubrechen. Über eine Mülltonne gelangen sie zunächst auf die Garage des Hauses. Von dort aus öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Hiernach beendeten die Täter aus nicht bekannten Gründen ihre Tathandlung und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Umfeld gesehen haben, wenden sich bitte mit ihren Beobachtungen an die Polizei Sarstedt. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell