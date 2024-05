POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim// Erpresserischer Menschenraub - Beschuldigte festgenommen

Hildesheim (ots) - Hildesheim/Holle/Derneburg - (ede) Am Samstagmorgen, den 04.05.2024, gegen 06:05 Uhr, konnte durch die Autobahnpolizei Hildesheim eine Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7 beendet werden. Zuvor teilte ein Zeuge der Polizei per Notruf mit, dass auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover ein Sattelzug mit auffälliger Fahrweise in Form von Schlangenlinien ...

mehr