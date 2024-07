Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig/A8 - Auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag versuchte ein 35-Jähriger die Räder an einem Schrottauto auf einem Autobahnparkplatz bei Wiesensteig zu stehlen.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr war eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mühlhausen auf der A8 in Richtung München unterwegs. Auf Höhe km 152,9, am Parkplatz Malakoff, sahen die Beamten, wie ein Mann an dem dort seit längerem stehenden Schrottfahrzeug herumschraubte. Die Reifen samt Felgen hatte er schon mit Wagenheber und Schrauber abmontiert und neben seinem Fahrzeug gestapelt. Der Dieb war kurz davor, die Räder in sein Auto zu verladen. Der 35-Jährige, der nicht Besitzer des Schrottfahrzeuges war, gab spontan den Diebstahl zu. Er war wohl der Meinung, dass er diese Räder mitnehmen dürfte, so die Polizei. Die Beamten klärten den aus Polen stammenden Mann auf und der 35-Jährige schraubte die Räder wieder ans Fahrzeug. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Für seine doppelte Mühe muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

++++1300629(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell