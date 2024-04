POL-PDWIL: Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots) - Am 15.04.2024, gegen 04:00 Uhr, stellte ein Lkw-Fahrer den Anhänger seines Lkw auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes in der Römerstraße in Wittlich zum Parken ab. Als der Fahrer gegen 06:15 Uhr wieder zum Anhänger kam, stellte dieser einen frischen Unfallschaden an der rechten hinteren Seite des Anhängers fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den ...

mehr